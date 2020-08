Infektionen in Schlachtbetrieb: Spätschicht in Quarantäne

Ein medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch im Sonnenschein.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Großenkneten. Nach weiteren Infektionen mit dem Corona-Virus in einem Schlachtbetrieb in Großenkneten (Kreis Oldenburg) haben die Gesundheitsbehörden eine komplette Spätschicht von 270 Mitarbeitern in eine 14-tägige Quarantäne geschickt.