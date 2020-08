Lüneburg. Die Sprengung eines Geldautomaten ist in der Nacht zum Freitag in Lüneburg gescheitert.

Die zwei maskierten Täter hantierten am frühen Morgen an dem Gerät, um es entsprechend vorzubereiten. Wachsame Anwohner bemerkten das und riefen die Polizei, wie ein Sprecher mitteilte. Daraufhin seien die beiden auf einem Kleinkraftrad ohne Nummernschild geflohen. Obwohl sie bei ihrer Flucht stürzten, konnten die beiden der Besatzung eines Streifenwagens in einer Kleingartenkolonie zu Fuß entkommen. Ein Beamter gab noch einen Warnschuss ab - vergeblich.

Auch die anschließende Suche mit Polizeihunden und einem Hubschrauber brachte nichts. Außer dem Kleinkraftrad seien weitere Gegenstände und Werkzeuge sichergestellt wurden, sagte der Sprecher. Der am Automaten entstandene Schaden dürfte bei einigen Tausend Euro liegen.