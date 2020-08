Hannover. Die Zahl neuer Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen steigt weiter deutlich an.

Am Freitag wurden 85 Neuerkrankungen registriert - am Vortag waren es noch 73, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover sagte. Es sei eine Entwicklung, die „uns sehr große Sorgen bereitet“. Einen Hotspot, an dem sich neue Fälle häuften, gebe es derzeit nicht, die Infektionen verteilten sich gleichmäßig im Land. Ursache seien vermutlich Reiserückkehrer.

Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100 000 Einwohner liegt der Sprecherin zufolge landesweit bei 4,7, im Landkreis Vechta bei 27,3. Sie rief Reiserückkehrer dazu auf, sich freiwillig testen zu lassen. Dies sei ein Appell, die Abstandsregeln ernstzunehmen und Atemmasken zu tragen.