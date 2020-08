Hannover. Die Gewerkschaft IG BAU klagt über nachlässigen Corona-Schutz auf Baustellen.

Auf immer mehr Baustellen werde gegen die Abstands- und Hygieneregeln verstoßen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag in Hannover mit. „Das ist nicht nur in Hannover so, das ist überall so“, sagte Kai Schwabe, stellvertretender Regionalleiter der IG BAU. Immer öfter werde im alten Trott gearbeitet, wie vor der Pandemie. Oft sei nicht einmal das Händewaschen möglich.

Die mittelständischen Bauunternehmen nähmen den Schutz der Beschäftigten sehr ernst und sorgten dafür, dass die Abstands- und Hygienevorschriften im Arbeitsalltag eingehalten würden, entgegnete der Baugewerbeverband Niedersachsen. Kein Bauunternehmen habe ein Interesse an einem erneuten Lockdown. Das Infektionsgeschehen werde durch private Aktivitäten wie Familienfeiern oder Urlaube eher getrieben als durch die Baustellenarbeit, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Wächter.