Hannover. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohn- und Geschäftsgebäude in Niedersachsen ist im Mai im Vormonatsvergleich insgesamt um rund 12 Prozent auf 2406 gestiegen.

Für Wohngebäude erteilten die Behörden in dem durch die Corona-Krise stark beeinträchtigten Monat 1979 Genehmigungen. Für Nichtwohngebäude, darunter Bürohäuser, Hotels, Gaststätten und Betriebsgebäude, waren es 427 Genehmigungen, wie aus Daten des Landesamtes für Statistik am Donnerstag hervorgeht. Die Zahlen enthalten auch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Die meisten Genehmigungen wurden für Privathaushalte erteilt (1227).