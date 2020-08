Berlin. Der Wechsel des früheren Nationalspielers Max Kruse zum Fußball-Bundesligisten 1.

FC Union Berlin ist fix. Das bestätigte der Verein am Donnerstag, nachdem zuvor das Portal „Deichstube“ der „Kreiszeitung Syke“ darüber berichtet hatte. Zuvor hatte Kruse seinem früheren Verein Werder Bremen eine Absage hinsichtlich einer Rückkehr erteilt, ein Engagement in der Bundesliga aber bestätigt. Vorbehaltlich des erfolgreichen Medizinchecks unterschreibt der 32-Jährige seinen Vertrag laut Union am Freitag.

Der ehemalige Werder-Kapitän war erst vor einem Jahr aus Bremen zu Fenerbahce Istanbul gewechselt. In der Türkei kündigte er seinen Dreijahresvertrag wegen fehlender Gehaltszahlungen aber im Juni einseitig auf.