Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den Naturschutzbund für seinen Kurs beim sogenannten Niedersächsischen Weg kritisiert, den Landwirtschaft und Verbände für mehr Umweltschutz vereinbart haben.

„Ich bin nicht glücklich über die Verhaltensweise des Nabu in dieser Angelegenheit, daraus mache ich gar keinen Hehl“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Die Kontroversen, die wir jetzt erleben, sind unnötig“, betonte er. „Ich habe meine Unterschrift unter den Niedersächsischen Weg gesetzt und werde mich an die Vereinbarung halten. Das erwarte ich auch von allen anderen Unterzeichnern, zu denen auch der Nabu zählt.“

Ende Mai hatten Landesregierung, Landwirte und Umweltorganisationen die als „Niedersächsischer Weg“ bezeichnete Vereinbarung unterschrieben, nach der unter anderem der Anteil des Öko-Landbaus bis 2025 auf 10 Prozent und bis 2030 auf 15 Prozent erhöht werden soll. Die Vereinbarung soll nach dem Willen von Weil noch in diesem Jahr in einen Gesetzestext münden. Die Regierung hatte die Hoffnung gehabt, mit der Vereinbarung das von den Grünen und Umweltverbänden betriebene Volksbegehren für mehr Artenschutz zu verhindern. Der Nabu sammelt aber weiter Unterschriften für das Volksbegehren - auch weil der Niedersächsische Weg zunächst eine Absichtserklärung und noch keine gesetzliche Verankerung von mehr Umweltschutz ist.

„Wir haben eine bundesweit einmalige Vereinbarung unterzeichnet, die erstmals die Interessen von Arten- und Naturschutz einerseits und die Interessen der Landwirtschaft andererseits umfasst“, sagte Weil. „Das ist ein ganz großer Schritt vorwärts. Auf diesen Erfolg sollten alle Beteiligten aufbauen und ihn jetzt nicht zerreden.“ Alle Beteiligten seien sich einig über die Ziele. „Persönlich würde ich mir wünschen, dass man jetzt gemeinsam konstruktiv über die richtigen Gesetzesformulierungen diskutiert und dafür auf hitzige Debatten auf Marktplätzen verzichtet“, so Weil.

„Die derzeit geführte Auseinandersetzung zwischen dem Nabu und Teilen der Landwirtschaft bringt uns in der Sache kein Stück voran - darum muss es aber gehen, um die Sache, also mehr Arten- und Naturschutz in Niedersachsen und um eine nachhaltige Landwirtschaft“, sagte Weil. „Nun geht es darum, Einvernehmen für die gesetzlichen Formulierungen zu erlangen.“