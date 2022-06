ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Delmenhost 21-Jährige bei Motorradunfall schwer verletzt Von dpa | 12.06.2022, 20:15 Uhr

Eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin hat sich in Hude (Landkreis Oldenburg) bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau das Motorrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Demnach stürzte sie am Sonntagmittag auf einer Landstraße, weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 21-Jährige wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.