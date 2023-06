Rettungshubschrauber Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Ilmenau 21-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Lüneburg Von dpa | 25.06.2023, 15:05 Uhr

Ein 21-Jähriger ist nach einem Badeunfall in Lüneburg gestorben. Der junge Mann sei mit zwei 20 Jahre alten Frauen am Samstagabend in der Ilmenau schwimmen gegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann sei er plötzlich südlich der Amselbrücke in dem nur 1,50 Meter tiefen Fluss untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.