Rotenburg 21-Jähriger fährt Auto gegen Scheune und löst Vollbrand aus Von dpa | 16.03.2023, 07:44 Uhr

Ein 21-Jähriger ist in Zeven (Landkreis Rotenburg) mit seinem Auto gegen eine Scheune gefahren und hat dabei einen Vollbrand an der Halle ausgelöst. Mit Verletzungen musste der junge Mann in der Nacht zum Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei in der Früh mitteilte. Der entstandene Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge zwischen 500.000 und einer Million Euro liegen.