Polizei 21-Jährigen auf Gleisbett gestoßen: Festnahme Von dpa | 17.08.2023, 13:58 Uhr | Update vor 29 Min.

Nachdem am Samstag im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd ein 21-Jähriger am U-Bahnhof Dehnhaide auf das Gleisbett gestoßen worden war, hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Der 21 Jahre alte Guineer sei am Dienstagabend an seiner Wohnanschrift in Hanstedt (Landkreis Harburg) festgenommen worden. Ein Richter hatte am Mittwoch einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.