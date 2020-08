Kyiv. Der VfL Wolfsburg geht das Europa-League-Rückspiel beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk am Mittwochabend ohne seinen Kapitän und ohne einen gelernten Rechtsverteidiger an.

Anstelle von Josuha Guilavogui entschied sich Trainer Oliver Glasner im Mittelfeld für den Österreicher Xaver Schlager. Hinten rechts muss der gelernte Innenverteidiger Marcel Tisserand die Lücke schließen, die sich durch den positiven Coronatest von Kevin Mbabu, die Knieverletzung von William und die Gelbsperre von Renato Steffen ergeben hat.

Die Wolfsburger müssen im Olympiastadion von Kiew eine 1:2-Niederlage aus dem Achtelfinal-Hinspiel im März wettmachen, wenn sie sich für das Endrunden-Turnier der besten acht Teams in Nordrhein-Westfalen qualifizieren wollen. Der Sieger dieses Duells trifft am kommenden Dienstag im Viertelfinale in Gelsenkirchen auf den FC Basel oder auf den Wolfsburger Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt.