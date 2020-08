Sauensiek. Ein Brand in einem Zweifamilienhaus in Sauensiek (Landkreis Stade) hat einen Schaden von fast einer halben Million Euro verursacht.

Der Brand war in der Nacht auf Montag im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Alle Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Der erste Stock und der Dachstuhl brannten vollständig aus. Das Erdgeschoss wurde durch das Löschwasser ebenfalls zerstört. Das Haus war danach unbewohnbar. Der Schaden wird auf rund 450 000 Euro geschätzt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.