Misburg. Mit neuen Taubenhäusern will Hannover das Leben der Stadttauben verbessern und die Zahl der Vögel eindämmen.

In den von Tierschutzvereinen betreuten Taubenschlägen erhalten sie artgerechtes Futter und Brutmöglichkeiten. Die Eier werden durch Plastik-Attrappen ausgetauscht, damit es nicht so viel Nachwuchs gibt. Eines der neuen Taubenhäuser ist ein Container in Hauptbahnhof-Nähe. Durch den Umzug der Tauben werde auch mehr Sauberkeit auf den Wegen erwartet, teilte die Stadt Hannover mit.

Stadttauben sind verwilderte Haustauben. „Ihr Leben ist nicht optimal. Die Taube ist verhasst“, sagte Eleonora Tilse. Die Biologin und Tiermedizin-Studentin ist im Vorstand des Netzwerkes Taubenrettung Hannover, das ein Notfalltelefon betreibt. Zudem päppeln die Taubenschützer kranke und verletzte Vögel wieder auf. In einer Voliere auf dem Vereinsgelände werden über 60 Tauben gepflegt.

In vielen niedersächsischen Städten sind Taubenretter aktiv. In Braunschweig gibt es seit Ende 2019 ebenfalls einen betreuten Taubenschlag. Für die Vögel engagieren sich auch Tierschützer etwa in Lüneburg, Göttingen, Salzgitter sowie Buchholz in der Nordheide.