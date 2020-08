Einsatzwagen der Feuerwehr.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Südbrookmerland. Erfolgreiche Rettungsaktion für acht in einen Kanal gerutschte Kühe bei Aurich: 17 Feuerwehrleute und mehrere Landwirte haben die Richtung einer Schleuse treibenden Tiere am Samstag aus dem Meedekanal in Bedekaspel geholt.