Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen hat Offensivspieler Lukas Krüger vom Berliner FC Dynamo verpflichtet.

Der 20-Jährige erhält im Emsland nach Angaben des niedersächsischen Clubs vom Freitag einen Zweijahresvertrag. Ausgebildet wurde Krüger in der Jugend des FC St. Pauli sowie vier Jahre beim Bundesligisten RB Leipzig. In der vergangenen Saison stand der 1,90 Meter große Stürmer beim BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost unter Vertrag. „Lukas ist ein Perspektivspieler. Er ist jung, ehrgeizig und will in der 3. Liga den nächsten Schritt seiner Entwicklung machen“, sagte Meppens neuer Trainer Torsten Frings über den Angreifer.