Stuttgart. Schleuser im Visier: Bundespolizisten durchsuchen in mehreren Bundesländern Wohnungen Verdächtiger - und stellen zahlreiche Beweise sicher.

Beamte der Bundespolizei haben bei einem Einsatz gegen eine mutmaßliche Schleuserbande bundesweit mehrere Objekte durchsucht - darunter auch zwei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Wie die Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart am Donnerstag mitteilte, fanden die Razzien in mehreren Bundesländern statt. Durchsuchungen gab es zudem in Wuppertal und Marl (Nordrhein-Westfalen), Buxtehude (Niedersachsen), Brannenburg (Bayern) und Itzehoe (Schleswig-Holstein).

Es stehen laut Polizei insgesamt zwölf Personen im Verdacht des gemeinschaftlichen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern sowie des Missbrauchs von Ausweispapieren. Einer der Verdächtigen sei Deutscher, elf weitere syrische Staatsbürger. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Mobiltelefone, Computer und Ausweispapiere sichergestellt. Festnahmen gab es keine.

Ausgangspunkt der Ermittlungen, an denen am Donnerstag 180 Beamte beteiligt waren, ist laut Polizei ein Schleuserfall aus dem Februar 2018 am Stuttgarter Flughafen. Ermittlungen hatten ergeben, dass noch weitere Drittstaatsangehörige unter Missbrauch von Ausweispapieren eingereist waren.