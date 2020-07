Hannover. Im Fall der verschwundenen Maddie McCann hat die Polizei am Mittwochmorgen die Durchsuchung einer Kleingarten-Parzelle in Hannover fortgesetzt.

Die Arbeiten waren am Dienstagabend zunächst unterbrochen worden. Mit einem Mini-Bagger und mit Spaten und Harken hatten Polizisten das Erdreich durchkämmt. Die Grabungen stehen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig im Zusammenhang mit der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen dreijährigen Maddie McCann sowie einem 43-jährigen in Kiel inhaftierten Deutschen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Mordes. Er wird verdächtigt, das Kind 2007 in Portugal entführt zu haben.