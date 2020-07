Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Frankfurt am Main. Ein betrunkener Autofahrer ist am späten Dienstagabend mit seinem Wagen in Kirchweyhe (Landkreis Diepholz) von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Schaden von 20 000 Euro verursacht.