Eine Kinderrutsche ist auf dem Gelände einer Kleingarten-Parzelle zu sehen.

Peter Steffen/dpa

Hannover. Seit 13 Jahren fehlt von der in Portugal verschwundenen kleinen Maddie jede Spur. Die Fahnder in Niedersachsen haben einen Deutschen als Mordverdächtigen im Visier. An diesem Mittwoch setzen sie ihre Grabungsarbeiten in einem Kleingarten in Hannover fort.