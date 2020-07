Felixdorf. Ein beim Discounter Lidl verkaufter Pizza-Fertigteig wird vom Hersteller zurückgerufen.

Betroffen sei das Produkt „chef select & you Pizza Kombi, 600 g“ mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten vom 22.07.2020 bis einschließlich 22.08.2020, teilte Lidl Deutschland am Montagabend mit. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Tomatensauce des betroffenen Produktes Metallfremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren.“

Der auf Backpapier gerollte Pizza-Fertigteig des österreichischen Herstellers Wewalka GmbH Nfg. KG sei bei Lidl Deutschland in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein verkauft worden. Lidl habe das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Es könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“

Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Wewalka GmbH Nfg. KG sowie Pizza-Kombis anderer Hersteller seien von dem Rückruf nicht betroffen.