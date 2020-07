Hannover. Seit Anfang 2018 sind bei der niedersächsischen Polizei weniger als 20 Ermittlungsverfahren wegen Rechtsextremismus- beziehungsweise Rassismusverdachts eingeleitet worden.

„Es sind Einzelfälle“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Hannover. „Wir gehen konsequent dagegen vor.“ So wurde etwa 2018 gegen einen Beschuldigten von der Polizeiakademie Niedersachsen wegen des Zeigens des Hitlergrußes ermittelt. Dieses Verfahren wurde gegen die Auflage der Zahlung von 500 Euro eingestellt, in einem Disziplinarverfahren musste der Beschuldigte weitere 500 Euro zahlen.

Derzeit gibt es eine Diskussion über Rassismus und rechte Tendenzen bei der Polizei. Hintergrund ist auch die Serie von Mails mit Morddrohungen an Politiker und andere Persönlichkeiten, die mit „NSU 2.0“ und „Der Führer“ unterzeichnet sind. In drei Fällen waren den Drohschreiben Abfragen an hessischen Polizeicomputern vorangegangen, bei denen persönliche Daten der späteren Adressaten erkundet wurden.