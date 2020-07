Tarmstedt. Ein 20-Jähriger ist in Tarmstedt (Landkreis Rotenburg) mit seinem Auto in ein Maisfeld gefahren und dabei tödlich verunglückt.

Der Mann hatte am Sonntagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Er sei links und rechts von der Fahrbahn abgekommen - anschließend sei das Auto durch einen Graben in das Maisfeld geschleudert worden. Der 20-Jährige sei noch am Unfallort gestorben.