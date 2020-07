Adelebsen. Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Adelebsen (Landkreis Göttingen) überfallen.

Der mutmaßliche Täter soll mit einer schwarzen Schusswaffe gedroht und Bargeld gefordert haben, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Die Angestellte in der Tankstelle sei dabei nicht verletzt worden. Anschließend sei der Unbekannte mit einer niedrigen vierstellige Summe geflohen. Eine Fahndung ist laut Polizeiangaben ohne Erfolg geblieben. Die Ermittlungen dauerten an.