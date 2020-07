Braunschweig. Im Streit um den korrekten Eingang zum Flohmarkt in Braunschweig hat ein 74-Jähriger einen Polizisten an der Hand verletzt.

Der Sicherheitsdienst habe den Senior mehrfach aufgefordert, den Eingang in 50 Meter Entfernung zu benutzen, berichtete die Polizei am Sonntag. Als er trotz Hausverbots am Samstagmorgen nicht ging, wurden die Beamten hinzugezogen. Sie sprachen ein Platzverbot aus, drohten, dieses mit Zwang durchzusetzen und fassten den 74-Jährigen an den Schultern. Der Mann schlug laut Polizei nach den Armen der Polizisten, hielt sich an einem Geländer fest und schlug erneut zu, als ein Beamter seinen Griff lösen wollte. Ein Polizist musste in einer Klinik behandelt werden. Der Mann wurde schließlich gefesselt und vom Gelände geführt. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.