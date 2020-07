Wendeburg. Zwei 24-Jährige auf einem Moped sind mit einem Auto kollidiert, gestürzt und mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Die Beifahrerin erlitt bei dem Unfall in Wendeburg (Landkreis Peine) schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer des Mopeds wurde leicht verletzt. Der 58 Jahre alte Fahrer des Autos blieb am Freitag unverletzt.