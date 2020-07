Bremerhaven. Mit Europäischen Austern im Aquarium und einem detailgetreuen Modell eines Austernriffs informiert der Zoo am Meer im Bremerhaven über die Bedeutung der Muschelart.

„Die Europäische Auster ist eine ökologische Schlüsselart und Austernriffe gelten als Hotspots der biologischen Vielfalt“, sagte die Leiterin der deutschen Wiederansiedlungsprojekte am Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven, Bernadette Pogoda, am Freitag. „Viele Lebewesen finden auf dem und um das Austernriff einen wichtigen Lebensraum.“ Die neue Ausstellung solle Hintergrundinformationen zu der Art geben, die im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten wieder in der Nordsee angesiedelt werden soll.

Früher bedeckten Austerngründe weite Bereiche der Nordsee. Intensive Fischerei brachte das Aus für die Art - seit Mitte des 20. Jahrhunderts gilt die Europäische Auster in der deutschen Nordsee als ausgestorben. Zwei vom Bundesamt für Naturschutz koordinierte Projekte sollen die Voraussetzungen für die Wiederansiedlung schaffen. Dafür werden am AWI-Standort Helgoland Austern gezüchtet. Jüngst wurden die ersten Jungaustern zum Pilotausternriff im Meeresnaturschutzgebiet Borkum Riffgrund gebracht, wie Corina Peter vom AWI berichtete. Um die Bevölkerung über die geplante Rückkehr der heimischen Austernart zu informieren, werden im Rahmen des Projektes Ausstellungen wie die im Zoo in Bremerhaven organisiert.