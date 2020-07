Leer (Ostfriesland). Mit persönlichen Beiträgen auf Twitter, Facebook und Instagram machte er sich einen Namen, nun zieht sich der Leiter der Inspektion Leer/Emden aus den Sozialen Medien zurück: Johannes Lind, der als Deutschlands erster Polizist mit persönlichen Social-Media-Profilen gilt, will nach fünf Jahren keine Tweets und Posts mehr veröffentlichen.

Der 61-Jährige veröffentlichte am Tag rund zehn Posts und Tweets und gewann auf Facebook rund 7000 Fans. „Wenn jetzt etwas passiert und du musst die Leute erreichen, dann kannst du sie erreichen“, sagte Lind. Für ihn ist der Abschied aus den sozialen Medien ein Schritt zum Ruhestand im nächsten Jahr.

Das sogenannte digitale Community Policing wird von Niedersachsens Innenministerium gefördert. Denn durch den direkten Kontakt zur Gemeinde (englisch: community) erhielten Beamte wertvolle Tipps aus der Bevölkerung und könnten diese wiederum informieren, heißt es zur Erklärung. Mittlerweile sind in Niedersachsen 21 sogenannte Community Officer aktiv. In Deutschland gibt es - neben zahlreichen Social-Media-Auftritten der Polizeibehörden - sonst nur in Rheinland-Pfalz einen personalisierten Instagram-Account eines Polizisten.