Hannover. Nach der Insolvenz der vier niedersächsischen Recylex-Metallwerke im Raum Goslar und in Nordenham mit insgesamt 630 Beschäftigten ist die Landesregierung intensiv um eine Rettung bemüht.

Es geht um eine Vereinbarung, die mögliche Investoren davon befreit, Altlasten an den Standorten zu entsorgen, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover am Donnerstag.

Zunächst konnte eine solche auf drei Monate befristete Vereinbarung am Donnerstag für die Harz-Metall in Oker getroffen werden. „Wir werden intensiv weiter daran mitwirken, dass es für möglichst viele Belegschaftsmitglieder eine Perspektive gibt“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). „Mit dem nun im Abschluss befindlichen Vertrag werden die Chancen erhöht, während des Insolvenzverfahrens Investoren und Mieter zu finden.“

Im Mai hatte die französische Recylex-Gruppe Insolvenz beantragt für die Harz-Metall in Oker, Norzinco in Goslar, PPM Pure Metalls in Langelsheim sowie die Bleihütte Weser-Metall in Nordenham.