Goslar. Gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden hat ein Mann im Landkreis Goslar in Restaurants gegessen und nicht dafür bezahlt.

Zuerst habe der Mann in einem Hotel gegessen und getrunken, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Als die Rechnung in Höhe von 42,80 Euro kam, konnte der 53-Jährige allerdings nicht bezahlen. Er entschuldigte sich damit, dass er in Deutschland obdachlos und mittellos sei, aber irgendwie essen und trinken müsse. Nachdem die Polizei seine Personalien aufnahm, brachte sie ihn am Mittwoch vorläufig in eine Obdachlosenunterkunft.

Am Donnerstag ging er allerdings wieder in ein Restaurant und bestellte sich gleich zwei Portionen Kasslerbraten mit Pommes und zwei Bier im Wert von insgesamt 34 Euro. Als er dort wieder die Zeche prellen wollte, riefen die Inhaber die Polizei. Die brachte den Mann wieder in die Obdachlosenunterkunft. Der Mann wurde gebeten, sobald wie möglich die Heimreise nach Frankreich anzutreten.