Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg startet nach knapp vierwöchiger Pause am Samstagnachmittag wieder ins Mannschaftstraining.

Um 16.00 Uhr bittet Trainer Oliver Glasner seine Spieler auf einen Platz an der Volkswagen Arena, „der auch für die Öffentlichkeit einsehbar ist“, wie es in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag heißt.

Der Club wies Fans, die sich die Einheit ansehen wollen, darauf hin, „dass die Vorschriften und Regelungen der „Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“ gelten und einzuhalten sind. Selfie- oder Autogrammwünsche könnten nicht erfüllt werden. Die Einheit wird zudem live im Vereins-TV übertragen.

Für den VfL steht bereits am 5. August wieder ein Pflichtspiel auf dem Programm. Die Wölfe treten dann zum Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Schachtjor Donezk an (Hinspiel 1:2). Am Mittwoch war Wolfsburg mit dem ersten von zwei geforderten Corona-Tests in die Vorbereitung gestartet.