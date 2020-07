Göttingen. Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat Tai Odiase aus den USA verpflichtet.

Der 24-Jährige kommt vom Greensboro Swarm aus der NBA-Nachwuchsserie G-League und erhält einen Einjahresvertrag, wie der Club am Mittwochabend mitteilte. Der Center gilt als stark beim Rebound und vielseitig in der Defensive. Er spielte in Europa bereits in Spanien und Griechenland. Odiase ist der vierte Spieler im Kader der Niedersachsen für die kommende Spielzeit.