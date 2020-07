Lohne (Oldenburg). Der Landkreis Vechta hat am Mittwoch erneut mit Corona-Tests unter der Belegschaft des Hähnchenschlachthofes in Lohne begonnen.

Mit Ergebnissen sei am Wochenende zu rechnen, sagte ein Landkreissprecher. Unter den Mitarbeitern des zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehörenden Schlachthofs Oldenburger Geflügelspezialitäten hatten sich 66 Werkarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Für sie und ihre Kontaktpersonen wurde daraufhin Quarantäne angeordnet. Für eine Stilllegung des gesamten Betriebes sah der Landkreis bislang keinen Grund.

Die große Mehrheit der infizierten Beschäftigten lebe mit ihren Familien dezentral im Kreisgebiet, teilweise in Ein- und Zweifamilienhäusern, in Mehrfamilienhäusern oder in Wohngemeinschaften mit anderen Kollegen, teilte der Landkreis mit.

Im Landkreis gelte ein Anforderungskatalog an gesunde Wohnverhältnisse bei der Unterbringung von Arbeitnehmern in Wohnheimen, entgegnete der Kreis auf am Vortag geäußerte Kritik. „Die uns bekannten Unterkünfte wurden bei entsprechenden Hinweisen regelmäßig kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden nur in einigen Fällen Abweichungen festgestellt“, hieß es aus der Pressestelle. Wenn der Landkreis Vechta konkrete Hinweise auf schlechte Wohnverhältnisse erhalte, werde diesen umgehend nachgegangen.

Am Dienstag hatte der Oldenburger Regionalchef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Matthias Brümmer, die Wohnverhältnisse der Lohner Wiesenhof-Mitarbeiter als „nicht menschenwürdig“ bezeichnet.