Oldenburg. Die EWE Baskets Oldenburg haben Spielmacher Phil Pressey verpflichtet.

Der 29-Jährige spielte zuletzt in Spanien für Estudiantes Madrid und sammelte auch schon Erfahrungen in der besten Basketball-Liga der Welt: 148-mal spielte Pressey in der NBA, die meisten Partien davon absolvierte er für die Boston Celtics.

„Ich bin überzeugt, dass wir mit der Verpflichtung von Phil Pressey das passende Puzzlestück gefunden haben“, wird der geschäftsführende Gesellschafter der Oldenburger, Hermann Schüller, am Dienstag in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Es spricht für die Qualität und internationale Strahlkraft unseres Clubs, dass wir einen Spieler dieser Qualität von uns überzeugen konnten.“