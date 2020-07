Hamburg. Wegen des Missbrauchs von mehreren Mädchen hat die Polizei einen 41-Jährigen in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) festgenommen.

Wie die Hamburger Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Deutsche am 11. Juni im Stadtteil Groß Flottbek mehrere Mädchen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren auf der Straße in sexueller Weise angesprochen haben. Der Tatverdächtige soll die Kinder auch angefasst und an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Am Abend des 15. Juni soll derselbe Mann in Wilhelmsburg eine Sechs- und eine Achtjährige missbraucht haben. Er sei den Kindern vom Spielplatz nach Hause gefolgt und habe die Mädchen im Treppenhaus angesprochen. Gegen ihren Willen habe er sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen.

Die Polizei durchsuchte am Sonntagmorgen die Wohnung des 41-Jährigen. Dabei hätten die Beamten Beweismaterial wie Kleidung und Kommunikationstechnik sichergestellt. Der Festgenommene sei bereits polizeibekannt gewesen. Er könne nun für zehn Taten verantwortlich sein, hieß es. Wegen dringenden Tatverdachts in fünf Fällen sei am Montag ein Haftbefehl erlassen worden.