Hannover. Die Deutsche Bahn modernisiert den Hauptbahnhof Hannover für insgesamt 222 Millionen Euro.

Seit Montag werden nacheinander in den Gleisen 4 bis 9 Hilfsbrücken eingebaut, wie eine Bahnsprecherin am Dienstag sagte. Bis zum 10. August soll dies geschehen sein, die Züge fahren in dem Zeitraum von anderen Gleisen ab. In der Zeit müssen die Fahrgäste teils mit Verspätungen im Fernverkehr rechnen: Mehrere ICE-Züge werden demnach umgeleitet und halten nicht im Hauptbahnhof, dafür halten sie zusätzlich in Celle und in Hannover Messe/Laatzen. Die Abfahrt verzögert sich damit laut Bahn um etwa zehn Minuten.

Insgesamt sollen bei den Modernisierungsarbeiten fünf Gleisbrücken, eine Bahnsteigbrücke und ein unter den Gleisen verlaufendes Gewölbe erneuert werden. Der Hauptbahnhof wurde 1879 eröffnet, die Arbeiten sollen 2033 beendet sein. Täglich werden mehr als 260 000 Menschen im Bahnhof gezählt, rund 750 Fern- und Regionalzüge fahren den Bahnhof täglich an.

Auch werden 52 weitere Gleis- oder Bahnsteigbrücken in Hannover saniert, Bahnsteigflächen, deren Überdachung und die Entwässerung werden erneuert. Modernisiert werden sollen außerdem Beleuchtung, Warteräume, Aufzüge und Fahrtreppen an allen Bahnsteigen. Schon im vergangenen Sommer wurden eine Hilfsbrücke und eine Bahnsteigbehelfsbrücke eingebaut.

Insgesamt will die Deutsche Bahn früheren Angaben zufolge in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro in die Infrastruktur in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein stecken.