Bad Zwischenahn. Ein Fußgänger ist von einem Lastwagen in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland angefahren und schwer verletzt worden.

Der 36 Jahre alte Mann sei nach ersten Erkenntnissen in der Nacht plötzlich von einem Fußweg auf die Straße gelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 57-jährige Lastwagenfahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Mann erfasst. Mit schweren Verletzungen kam der Fußgänger in ein Krankenhaus.