Scheeßel. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Scheeßel im Landkreis Rotenburg sind fünf Menschen verletzt worden.

Wie das Feuer in der Nacht zum Dienstag dort ausbrechen konnte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Bewohner konnten ihre Wohnungen nicht alleine verlassen und mussten per Drehleiter von der Feuerwehr gerettet werden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Mehr als 200 Einsatzkräfte kämpften auch am frühen Morgen noch gegen die Flammen.