Goslar. Der Diebstahl des Gemäldes „Frau mit zwei Kindern“ aus einem Hotel in Goslar lässt die Polizei und die Eigentümerin weiter rätseln.

Der Diebstahl des Gemäldes „Frau mit zwei Kindern“ aus einem Hotel in Goslar lässt die Polizei und die Eigentümerin weiter rätseln. „Mir ist das unerklärlich, wie man ein so großes Gemälde einfach wegtragen konnte“, sagte die Hoteleigentümerin Rosemarie Prien am Montag. In dem Hotel seien zwar viele Antiquitäten. Aber warum und wie ein so sperriges Bild gestohlen wurde, könne sie sich nicht erklären. Der Rahmen des Kunstwerks sei stehengelassen worden, sagte Prien.

Das Werk eines unbekannten Malers des 18. Jahrhunderts war vor rund drei Wochen aus dem Hotel gestohlen worden. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Bildes machen können. Es wurde laut Polizei zwischen Samstagmorgen (27. Juni) und Montagvormittag (29. Juni) entwendet.