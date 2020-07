Hannover. Ein noch unbekannter Tipper aus dem Heidekreis hat knapp 2,4 Millionen Euro im Lotto gewonnen.

Der Gewinner habe beim Lotto 6 aus 49 sechs richtige Zahlen getippt - der Lohn sei ein Gewinn der zweiten Gewinnklasse von fast 2,37 Millionen Euro, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Der mittlerweile fünfte niedersächsische Lotto-Millionär des laufenden Jahres habe am Samstagnachmittag seinen Spielschein mit drei ausgefüllten Spielfeldern im Landkreis Heidekreis abgegeben und an der Samstagsziehung teilgenommen.

Am kommenden Mittwoch darf er den Angaben zufolge schon wieder auf einen Gewinn hoffen - sein Spielschein gilt auch für diese Ziehung. Insgesamt gab es im laufenden Jahr in Niedersachsen schon 66 Gewinne von mindestens 100 000 Euro, 13 davon sogar über 500 000 Euro.