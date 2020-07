Trebel. Bei einem schweren Unfall im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist ein 57 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Mann sei am Samstagabend in der Gemeinde Trebel unterwegs gewesen, als sein Wagen in einer Linkskurve aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen überfuhr einen Leitpfosten und rammte schließlich einen Straßenbaum. Der 57-Jährige wurde eingeklemmt. Retter bargen ihn aus dem Auto, er kam per Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen.