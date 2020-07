Braunschweig. Neu-Trainer Daniel Meyer sorgt sich bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig um die Besetzung des Angriffs.

„Was uns momentan die größten Bauchschmerzen macht, da bin ich ganz offen, ist der Angriff“, sagte der neue Coach des Fußball-Traditionsvereins im Interview mit der „Braunschweiger Zeitung“ (Samstag). „Wir können noch so schön Fußball spielen, wenn wir nicht die Jungs haben, die die Bälle über die Linie drücken, wird es kompliziert.“

Lediglich der offensive Mittelfeldspieler Martin Kobylanski kam mit 19 Treffern in der Aufstiegs-Spielzeit auf einen zweistelligen Wert. Zudem endete das Leihgeschäft von Marvin Pourié, der wichtige Tore in der Endphase erzielte. „Wir müssen die Nerven behalten und vielleicht lange warten“, sagte Meyer über die Stürmersuche. „Was uns fehlt, ist der klassische Neuner, der mit dem Rücken zum Tor steht, der Bälle festmachen kann, der ein gutes Gefühl hat, die Zwischenräume freizuziehen. So einen zu kriegen, das wird kompliziert.“