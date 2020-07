Hannover/Osnabrück. Der erste Feriensamstag hat den Autofahrern auf Niedersachsens Straßen viel Geduld abverlangt. Im Lauf des Tages wurden die Staus länger - auch an der Küste war viel los.

Am ersten Sommerferienwochenende in Niedersachsen hat sich die Reisewelle gen Norden in Bewegung gesetzt. Auf den Hauptstrecken A1 und A7 Richtung Norden staute sich oder stockte am Samstag der Verkehr. Auf der A31 bei Leer gab es einen tödlichen Unfall, als ein Autotransporter auf ein Stauende in Richtung Emden auffuhr. Dabei wurden zehn bis 15 weitere Personen teils schwer verletzt.

Bereits in den Morgenstunden war viel los auf den Strecken. „Schon als ich heute früh gegen fünf Uhr zum Dienst kam, war dichter Verkehr auf der Autobahn“, sagte am Samstag ein Sprecher der Autobahnpolizei Osnabrück. Auch andere Dienststellen der Autobahnpolizei berichteten von einem dichten Reiseverkehr.

Auch in Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie im Süden der Niederlande begannen die Sommerferien - nun haben fast alle deutschen Bundesländer Ferien, nur Baden-Württemberg und Bayern noch nicht.

Die Reisewelle bedeutet auch Hochsaison für die ehrenamtlichen Stauhelfer der Johanniter-Motorradstaffel. In diesem Sommer würden die Helfer auch Masken verteilen, sagte Stauhelfer Michael Scholz. Die 60 Stauhelfer aus Niedersachsen und Bremen verteilen auch Stofftiere, Malbücher und Stifte an Kinder gegen die Langeweile auf langen Urlaubsfahrten. „Der Schlager ist die Urinierhilfe für Damen und Herren im Stau“, sagte Scholz. „Die berühmte Tüte hat schon viele gerettet.“ Die Helfer verteilen auch Wasser, in diesem Jahr unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln.

Auch an der Küste war am Samstag viel los, etwa am Strand in Schillig (Landkreis Friesland). Der Strand sei voll, die Besucher hielten sich aber an die Abstandsregeln, sagte ein Vertreter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) der dpa.