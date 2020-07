Hannover. Die Zahl der Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung ist in Niedersachsen im ersten Halbjahr leicht gesunken.

In den ersten sechs Monaten wurden 330 Anzeigen registriert, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte. Im ersten Halbjahr 2019 lag die Zahl bei 341 Selbstanzeigen, im Gesamtjahr bei 524. Zu den Mehreinnahmen könne sie nichts sagen, dies werde statistisch nicht erfasst, erklärte die Sprecherin.

In Bremen wurden im laufenden Jahr bislang drei Selbstanzeigen erfasst, daraus ergeben sich nach Angaben einer Sprecherin des Finanzsenators Steuernachzahlungen von 50 000 Euro. 2019 waren es in Bremen 16 Selbstanzeigen, erwartet werden Steuernachzahlungen von insgesamt etwa 250 000 Euro.

Es zeichne sich ab, dass die Anzahl der Selbstanzeigen in Niedersachsen auf niedrigem Niveau stagniere, erklärte die Sprecherin. Das Ministerium gehe unverändert davon aus, dass die Verschärfung der rechtlichen Anforderungen an Selbstanzeigen im Jahr 2015 gewirkt hat. Nach Angaben der Sprecherin des Bremer Finanzsenators sank die Zahl mit Inkrafttreten der verschärften Anforderungen 2015 sukzessive.

In den Jahren 2012 bis 2014 dagegen nahm die Zahl der Selbstanzeigen in Bremen nach den Worten der Sprecherin deutlich zu. Dies dürfte im Zusammenhang mit den damaligen Ankäufen von Steuerdaten-CDs und der angekündigten Verschärfung der Regelungen zur Selbstanzeige stehen. Die drohende Verschärfung und das wachsende Risiko, entdeckt zu werden, hätten Anreiz zur Abgabe einer Selbstanzeige geboten und „viele Steuerpflichtige zur Rückkehr in die Steuerehrlichkeit motiviert“.