Ein Schild mit der Aufschrift „Corona Testzentrum“.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover. Zu Beginn der Pandemie wurden in allen 37 Landkreisen und 8 kreisfreien Städten in Niedersachsen Abstrichzentren eingerichtet. Nun gelten sie als überflüssig, können aber jederzeit wieder an den Start gehen.