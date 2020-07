Hannover. Mit knapp 34 Millionen Euro unterstützt das Land Niedersachsen in diesem Jahr die Sanierung diverser kommunaler Sportstätten.

Von dieser Förderung profitieren insgesamt 77 Sporthallen, 20 Hallenschwimmbäder und eine „Spitzensportstätte“ in Niedersachsen. Dabei handelt es sich um die Halle des früheren Handball-Bundesligisten Wilhelmshavener HV. Die Fördersumme und die einzelnen Projekte gehen aus einer Pressemitteilung hervor, die das Niedersächsische Innenministerium am Freitag veröffentlichte.

In Niedersachsen greift für die Jahre 2019 bis 2022 ein Sportstättensanierungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Euro. 80 Millionen davon entfallen auf kommunale Sportstätten, 20 Millionen auf die Sportstätten von Vereinen.

In diesem Jahr wurden ausschließlich Turnhallen und Hallenbäder berücksichtigt. Nach Angaben des Innenministeriums gingen dafür „mehr als 260 Anträge von Landkreisen, Städten und Gemeinden aus ganz Niedersachsen mit einer beantragten Fördersumme von knapp 90 Millionen Euro ein“. Einen positiven Bescheid erhielten aber nur 98 davon. Wird eine Sportstätte mit diesen Fördermitteln saniert, beteiligt sich das Land in der Regel an 40 Prozent, bei finanzschwachen Kommunen sogar an bis zu 80 Prozent der Kosten.