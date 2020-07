Hannover. Die Biolandwirtschaft in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen, liegt aber immer noch unter dem bundesdeutschen Durchschnitt.

Im vergangenen Jahr wuchs die ökologisch bewirtschaftete Fläche um 12,1 Prozent auf knapp 13 000 Hektar, teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Freitag mit. Die Wachstumsrate beim Ökolandbau in Deutschland lag nur bei 7,7 Prozent. Inzwischen werden damit 4,7 Prozent der Landwirtschaftsflächen in Niedersachsen ökologisch bewirtschaftet, deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt, der bei 9,7 Prozent liegt.