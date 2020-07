Fröhlich dreinblickende Tiere strahlen als Leuchtreklame am frühen Morgen auf einem Gebäude des Fleischwerks Tönnies.

David Inderlied/dpa/Archivbild

Rheda-Wiedenbrück. Kurz nach der Wiederaufnahme des Betriebs beim Fleischkonzern Tönnies gibt es eine erneute Zwangsunterbrechung: Die Schlachtung am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück werde am Freitag später beginnen, teilte ein Tönnies-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit.