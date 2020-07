Hannover. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler macht Hoffnung für den Ausbau des Medizin-Studiengangs in Oldenburg.

Im Etat seines Ministeriums habe er 40 Millionen für die zunächst erforderlichen 80 Millionen Euro reserviert, sagte der CDU-Politiker der „Nordwest-Zeitung“ (Freitag) in Oldenburg. „Wir lassen auch prüfen, ob wir schon einen Gebäudeteil bauen können, um mit diesem Projekt vorwärts zu kommen.“ Die bisher vorgesehenen 142 Millionen Euro für den Bau eines Forschungsgebäudes seien bereits „eine preisreduzierte Variante“. Er sei offen dafür, dass Investoren die Gebäude errichten und das Land als Mieter auftritt.

Thümler erklärte: „Wenn wir einerseits einen Mangel an Landärzten beklagen, müssen wir andererseits auch ausbilden. Mediziner fallen nicht vom Himmel.“ Zum Wintersemester gingen zusätzlich 150 Medizinstudenten in ganz Niedersachsen an den Start. „Wir wollen aber 200 haben.“ Abgeordnete aus dem Landtag und dem Bundestag hatten ihre Unterstützung für den Ausbau des Medizinstudiengangs in Oldenburg demonstriert.

Hintergrund für den Streit um die Oldenburger Universitätsmedizin ist der Plan des Landes, die dafür vorgesehenen 142 Millionen Euro aus dem Haushalt zu streichen. Ob der Neubau damit generell in Frage gestellt wird und was das für die Zukunft des Studiengangs langfristig bedeutet, ist offen. Der Studiengang wurde erst vor acht Jahren gegründet und hat deutlich weniger Studenten als die beiden traditionellen, großen Medizin-Unistandorte Göttingen und Hannover.