Berlin. Verleitet rassistisches Denken Polizisten dazu, bestimmte Menschen zu kontrollieren? Niedersachsens Innenminister Pistorius will dem auf den Grund gehen, nachdem Bundesinnenminister Seehofer eine Studie dazu stoppte. Die Polizeigewerkschaften haben dazu eigene Meinungen.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will eine Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus im Verbund mehrerer Bundesländer organisieren. „Ich würde mir wünschen, dass wir das anpacken, ob mit oder ohne den Bund“, sagte Pistorius als Koordinator der SPD-Innenminister der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). Er will seine Kollegen in den Ländern von einer gemeinsamen Studie überzeugen - um ein repräsentatives Bild zu gewinnen, müsse die Untersuchung mehrere Bundesländer umfassen, sagte Pistorius, Kritik an dem Vorstoß kommt vor allem von den Polizeigewerkschaften.

Hintergrund der Idee des Ministers ist die Debatte über das sogenannte Racial Profiling - davon spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale kontrolliert werden, ohne dass es einen konkreten Anlass gibt. Auch das Bundesinnenministerium hatte dazu im Juni eine Studie angekündigt, Innenminister Horst Seehofer (CSU) nahm die Ankündigung seines Ressorts aber später zurück.

Pistorius sagte: „Wenn Sie in einem bestimmten Gebiet immer mit einer gleichen ethnischen Gruppe zu tun haben, die dort dealt, dann kann es sinnvoll sein, Zugehörige zu dieser Gruppe und vermutlich Zugehörige häufiger zu kontrollieren als beliebige Passanten. Das ist kein Racial Profiling.“ Es sei auch so, dass jüngere Menschen häufiger in eine Drogenkontrolle gerieten als ältere, ohne dass dies eine Diskriminierung sei. Eine Studie könne helfen, dieses Spannungsfeld zu klären.

Der Minister hatte einige Tage zuvor der „Süddeutschen Zeitung“ gesagt, es gehe nicht um Stigmatisierung von Polizisten, sondern um die Verbesserung ihrer Arbeit. Deutschlands Polizei sei kritik- und lernfähig. „Eine solche Studie wäre deshalb nichts, wovor man Angst haben muss“, sagte Pistorius.

Sein Vorschlag stieß bei seinen Länderkollegen auf gemischte Reaktionen. Der Chef der Innenministerkonferenz, Georg Maier (SPD), kündigte an, bei seinen Ressortkollegen von CDU und CSU für eine Rassismusstudie bei der Polizei werben zu wollen. „Es dient der Versachlichung der Debatte. Mir ist wichtig, dass es eine faire Studie wird und dass die Gewerkschaften beteiligt werden“, sagte Maier, der Innenminister in Thüringen ist.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sah den Vorstoß dagegen mit großer Skepsis. „Ich sehe für Brandenburg die Notwendigkeit einer solchen Studie nicht“, sagte der CDU-Politiker. „Dem Vorschlag, den Kollege Pistorius anscheinend in ein paar Monaten der Innenministerkonferenz unterbreiten möchte, blicke ich aber mit Interesse entgegen.“ Auch Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) reagierte zunächst verhalten. „Das gucken wir uns dann mal an, wenn er seine Vorschläge gemacht hat.“

Anzeige Anzeige

Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Niedersachsen lehnte eine derartige Studie ab. Man schüre einen Generalverdacht unter Polizisten, sagte der Landesvorsitzende Patrick Seegers. „Ein bisschen mehr Sachlichkeit und ein wenig mehr Populismus würde dieser Debatte guttun.“ Wenn man Beweggründe und rechtsextreme Tendenzen in den Fokus nehmen wolle, müsse dies im gesamten öffentlichen Dienst und nicht nur bei der Polizei stattfinden. Es sei nicht in Ordnung, Polizistinnen und Polizisten pauschal vorzuverurteilen. „Eine Studie wäre nur dann sinnhaft, wenn sie objektiv ist und nicht dem Mainstream entspricht.“

Verwundert zeigte sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass es kein strukturelles Rassismus-Problem in der niedersächsischen Polizei gibt. Insofern brauchen wir keine dahingehende Untersuchung“, sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Kevin Komolka. Sollte es tatsächlich eine Studie geben, könne man dieser gelassen entgegensehen. Es sei sinnvoll, bei der Erarbeitung eines Studienauftrags die Gewerkschaften einzubeziehen.